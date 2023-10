AccuWeather Inc. ist ein amerikanisches Medienunternehmen, das weltweit kommerzielle Wettervorhersagedienste anbietet. AccuWeather wurde 1962 von Joel N. Myers gegründet, der damals an der Pennsylvania State University einen Master in Meteorologie absolvierte. Sein erster Kunde war ein Gasunternehmen in Pennsylvania. Während er sein Unternehmen leitete, arbeitete Myers auch als Mitglied der Meteorologiefakultät der Penn State University. 1971 nahm das Unternehmen den Namen „AccuWeather“ an. AccuWeather hat seinen Hauptsitz im State College (Pennsylvania) und unterhält Niederlassungen im 7 World Trade Center in Manhattan sowie in Wichita (Kansas) und Oklahoma City (Oklahoma). Auf internationaler Ebene verfügt AccuWeather über Niederlassungen in Montreal, Dublin, Tokio, Seoul, Peking und Mumbai. Im Jahr 2006 erwarb AccuWeather WeatherData, Inc. aus Wichita. Die Anlage in Wichita wurde 2011 in AccuWeather Enterprise Solutions umbenannt und beherbergt heute die spezialisierten Unwettervorhersager von AccuWeather.

