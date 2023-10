Es geht darum, eine neue Gewohnheit zu erlernen: das Schreiben. Jeden. Tag. Ich habe mich schon lange von einer Idee inspirieren lassen, von der ich zum ersten Mal in „The Artist's Way“ erfahren habe: „Morgenseiten“. Bei den Morgenseiten handelt es sich um drei Seiten, die jeden Tag geschrieben werden. Normalerweise wird empfohlen, sie in „langer Hand“ zu schreiben. Sie werden normalerweise morgens geschrieben und können sich auf alles Mögliche beziehen, was einem in den Sinn kommt. Es geht darum, alles aus dem Kopf zu bekommen und darf in keiner Weise bearbeitet oder zensiert werden. Die Idee dahinter ist: Wenn Sie sich angewöhnen, drei Seiten pro Tag zu schreiben, hilft Ihnen das dabei, den Kopf frei zu bekommen und die Ideen für den Rest des Tages fließen zu lassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Übungen in diesem Buch fand ich, dass diese tatsächlich funktionierte und wirklich, sehr nützlich war. Ich habe die Übung als eine großartige Möglichkeit genutzt, laut zu denken, ohne mir Gedanken über halbfertige Ideen, zufällige Nebensächlichkeiten, private Dinge und all die anderen Dinge in unserem Kopf machen zu müssen, die wir oft herausfiltern, bevor wir sie jemals aussprechen oder darüber schreiben ihnen. Es ist ein täglicher Brain Dump. Mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es auch sehr hilfreich ist, um festgefahrene Gedanken wieder in Gang zu bringen oder einer schlechten Stimmung auf den Grund zu gehen. 750 Wörter ist die zukunftsweisende und unterhaltsame Online-Übersetzung dieser Übung.

Website: 750words.com

