Village Craft er et inaktivt/ledelsesspil, hvor du skal bygge en blomstrende middelalderby op. Du starter ude i skoven med intet andet end din økse. Ved at fælde træer og bygge dine første bygninger, begynder du at forvandle skoven til en rigtig bosættelse! Efterhånden som din by vokser, vil nye landsbyboere flytte ind for at hjælpe dig. De skærer træ til planker, forvandler hvede til mel og skaber andre ting, du kan sælge til rejsende, der kommer på besøg. Kan du forvandle ørkenen til en blomstrende landsby?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Village Craft. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.