Village Builder er et strategispil, hvor dit mål er at bygge en bosættelse fra bunden. Vælg et af startkortene og begynd at placere nogle huse først, og gå videre til mere avancerede bygninger, der har til formål at øge din kultur, produktion, ressourcer og mere. Når du vælger en enhed og holder markøren over en flise for at placere den, vil du se nogle tal, der angiver, hvor mange point du får fra placeringen. Når du holder musemarkøren over en enhed, vil du se kravene for at placere den, såsom obligatoriske nabofliser. Sørg for at få flest point ud af dine bosættelser ved at være opmærksom på disse detaljer. Hver succesfuld bygning vil akkumulere mod niveau op. Hvis du gør det, får du flere enheder at vælge imellem og en unik måde at fremme din civilisation på! Så fortsæt og udforsk hvert kort og udvikle et imperium, der vil bestå tidens prøve! Brug venstre museknap eller din finger til at vælge, placere, opgradere, flytte eller fjerne en enhed.Village Builder blev skabt af Project GD. Dette er deres første spil på Poki! Vidste du, at Village Builder er et open source-projekt? Du kan følge spillets udvikling ved at besøge deres Github-side. Du kan spille Village Builder gratis på Poki.Village Builder kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

