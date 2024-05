Stunt Car Extreme er et kørespil, hvor du navigerer en bil gennem forskellige baner med masser af hop for at tjene stjerner. I løbet af forløbet kappes du mod uret, mens du samler så mange mønter som muligt. Når du kører over et af de mange hop, kan du vende din bil for at gøre fantastiske vendinger og få en belønning. Disse belønninger kan bruges i spillets butik for at købe nye biler eller opgradere din nuværende med hurtigere motorer, forskellige farver og andet seje ekstraudstyr! Kan du nå slutningen af ​​alle kurserne og blive den ultimative stuntbilchauffør?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stunt Car Extreme. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.