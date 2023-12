Real Cars in City er et 3D-simuleringsspil, hvor du skal bevise dine køreevner på forskellige unikke racerbaner. Gå imod kunstig intelligens eller venner, og saml stjerner for succesfuldt at gennemføre løb. Du kan bruge dine stjerner til at låse op for seje nye biler. Ud over dine stjerner kan du tjene penge til at bruge på at tilpasse og forbedre din bil, så den passer bedre til din spillestil. Der er mange imponerende køretøjer, en to-spiller-tilstand, et gratis køreområde og endda et slagmarksområde med Hot Pursuit. Sørg for at fuldføre sideopgaverne for at spare op og købe din drømmebil! Har du det, der skal til for at blive den bedste chauffør i byen?Real Cars in City blev skabt af AYN Games. De laver realistiske 3D-racer- og kørespil. Spil deres andre spil på Poki: Cyber ​​Cars Punk RacingDu kan spille Real Cars in City gratis på Poki. Real Cars in City kan kun spilles på din computer i øjeblikket.

