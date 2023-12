Crazy Cars er et 3D-bilspil, der foregår på en livlig beliggenhed fuld af interessante baner, underholdende forhindringer og givende udfordringer. Vælg en hurtig bil og sæt fart på spændende ramper, bestig Mount Egg, kør for fuld gas på racerbaner, udfør stunts ved dragraces, og udforsk mange andre sjove områder og aktiviteter, som du kan deltage i. Der er forhindringsbaner, som endda kunne kast din bil hen over kortet! Sørg for at samle hver eneste stjerne, skruenøgle og andre samleobjekter, du støder på, for at bruge dem på skinnende nye køretøjer. Der er over 17 unikke biler, du kan køre! Spillet lader dig endda spille mod din ven med delt skærmfunktionalitet. Er du klar til at dække dit behov for fart med Crazy Cars?Kør rundt på kortet for at finde interessante aktiviteter at deltage i.Steer - WASD (Player 1) eller piletaster (Player 2)Bremse - Space barPause - ESCReset - RCrazy Cars var skabt af No Pressure Studios. Spil deres andre legendariske spil på Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss og Shape RushDu kan spille Crazy Cars ved hjælp af din desktop og mobile enheder på Poki. Spil det derhjemme eller på farten! Du kan spille Crazy Cars uden at installere eller downloade gratis på Poki.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Crazy Cars. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.