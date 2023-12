Senya & Oscar 2 er et inaktivt eventyrspil skabt af Dennatolich. Hjælp en modig ridder og en sød magisk kat med at ødelægge alle de monstre, de støder på i et kongerige fyldt med farlige og magiske skabninger. Gem tyvegods og skatte, og brug dem senere for at styrke dine helte. Du kan låse op for nye genstande, færdigheder og endda et nyt arsenal! Gå videre og vis alle, at du er den mest magtfulde duo i dette kongerige!Brug færdighed - Tryk eller klik på færdighedsikonet vist på skærmen Senya & Oscar 2 er skabt af Dennatolich. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Senya and Oscar 2. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.