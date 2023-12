Monster Duo er et puslespil, hvor du forbinder to identiske brikker med tre eller færre lige linjer. I lighed med Onet-spillene i konceptet har denne mahjong-oplevelse en fantastisk grafisk grænseflade, fede effekter som gnistre, søde monstre og vigtigst af alt, uendelig sjov! Udforsk og genopliv en mystisk skov, mens du rydder dens stadier. Disse stadier består af forskellige vanskeligheder og overraskelser, såsom små monstre, der faktisk er de hellige træers magiske ånder! Åbn alle håndlangere for at genoplive den mystiske skov! Alt du skal gøre i et niveau er at finde to identiske fliser og matche dem, hvis der ikke er noget mellem dem. Skyl og gentag, indtil der ikke er flere blokke i spillet. Gå videre og gem denne mystiske skov! Par blokke - Tryk på en blok for at vælge den, tryk derefter på en anden for at parre dem. Monster Duo er skabt af PotatoJam. Spil deres andre færdighedsspil på Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise og Solitaire Klondike 2.0Du kan spille Monster Duo gratis på Poki.Monster Duo kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Monster Duo. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.