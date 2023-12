Murder er et sjovt attentatspil skabt af Studio Seufz. Kryb op bag kongen og tag ham hurtigt og stille ud. Vær forsigtig - hvis han fanger dig, er det ud i fangehullet med dig! Spil Murder og oplev, hvordan livet er for den typiske indtrængende vesir. Hvis du lykkes, bliver du den nye konge - men pas på, din rådgiver er efter din krone! Oplev mord online direkte fra din browser med Poki, og test dine observations- og reaktionsevner. Du kan spille Murder gratis, men et forkert træk vil koste dig livet. Plads - Lad og stik (morder), Look behind (konge) Murder er skabt af Studio Seufz med base i Stuttgart, Tyskland.

Websted: poki.com

