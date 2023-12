I dette hurtige, intense førstepersonsskydespil bliver du sat i en mafia-hidmands sko, der kæmper om magten mod andre mafia-hidmen, mens du udrydder dine måldrab med en række våben. Du modtager din målbrief i begyndelsen af ​​hver mission, med hvor dit drab befinder sig i en massiv, kaotisk by. Ud over at eliminere dine mål skal du være på konstant udkig efter hensynsløse fjender fra stridende mafiabander. Bevis dig selv som den ultimative gangster ved at fuldføre dine missioner til perfektion, samle de højeste dræbstal, og bliv den bedste professionelle lejemorder i byen. Gør dig selv et navn i Gangster Contract Mafia Wars!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Gangster Contract Mafia Wars. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.