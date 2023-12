I Catpad spiller du som en kat! Og som kat kan du lave almindelige katteting; du kan bygge et tårn af kasser, spille hukommelse og nogle gange endda køre bil i høj hastighed. Mens du spiller, vil skinnende power-up bolde dukke op. Hvis du slår nok af disse bolde, vil din kat komme i febertilstand! I denne tilstand bliver din kat en smule skør og begynder at score tonsvis af point. Dette kan hjælpe dig med at sætte nye highscores og opnå nye præstationer. Ved at få gode resultater, vil du låse op for nye genstande til at dekorere dit katte hjem med! Der er mere end 6 spil, du kan mestre. Kan du og din kat blive den perfekte duo?

Websted: poki.com

