Slip Annihilator 9000 løs i Battle for the Galaxy! Dette strategispil placerer dig som kommandør. Begyndende med en Starport, skal du bygge faciliteter for at udvide dit imperium. Udnyt kraften fra krystaller, udvikle avanceret teknologi, og træne en dødbringende hær!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Battle for the Galaxy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.