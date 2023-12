Spil bedstemor online gratis med now.gg mobilsky. Bedstemor er den rystende, blodfortyndende gyser-arcade-oplevelse af DVloper. Fanget mellem de nedslidte værelser og faldefærdige gange i bedstemors hus, skal du begive dig til friheden. Bare vær sikker på, at bedstemor ikke finder dig snigende - hun tager ikke let på bedrag. Intet kan sammenlignes med en bedstemors kærlighed. For at holde dig tæt på, har bedstemor låst dig inde i sit hus. Hun har fastsat en krigslov i hjemmet for at forhindre dig i at prøve at slippe fri. Du ser ingen anden mulighed⁠ – det er tid til at tage et skridt. Gå ud af hendes hus, men fortsæt med forsigtighed! Den gamle flagermus har skarpe ører. Slå noget omkuld, og hun vil komme farende til din side for at "hjælpe" dig. Hold dig skjult i garderobeskabe og under madrasser. Du har fem dage.

