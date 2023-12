Fanatical er en Storbritannien-baseret online videospilforhandler. Det har solgt mere end 80 millioner officielt autoriserede spilnøgler til over to millioner kunder globalt. Fanatical har et katalog med over 8.000 spil fra mere end 1.000 spiludgivere og -udviklere.

Websted: fanatical.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fanatical. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.