Basketball FRVR er et enkelt og let at lære, men alligevel utroligt sjovt Basketball hoop skydespil. Spil så længe du kan og få bonuspoint ved ikke at ramme fælgen. Spillet har ingen tidsbegrænsning, men den bevægelige kurv er en udfordring for erfarne spillere. Basketball FRVR funktioner: - Nem sjov kontrol - Fantastisk arkadefysik - Smuk grafik - Fantastisk lyddesign og musik

Websted: basketball.frvr.com

