Forestil dig en verden, som du kan udforske uendeligt og hele tiden finde en endeløs mængde af helt nyt indhold og eventyr. Hvad hvis du også kunne vælge enhver handling, du kan tænke på i stedet for at blive begrænset af fantasien hos de udviklere, der har skabt spillet? Dette er AI Dungeon. Enhver handling du foretager dig, alt hvad du vælger at sige, hvor som helst du vælger at tage hen, i hvilken som helst tidsperiode du ønsker at spille - der venter et uendeligt antal eventyr. AI Dungeon er det første grænseløse teksteventyrspil af sin art bygget med ekstremt avanceret kunstig intelligens ved hjælp af et massivt dybt neuralt netværk i sin kerne.

Websted: aidungeon.cc

