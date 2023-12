Zendo er en alt-i-én-software til at strømline salgstjenester, fra tilpasset og produktiseret til abonnementer. Det hjælper iværksættere og bureauer med at fremskynde deres interne processer ved hjælp af automatisering. Opret dine egne arbejdsgange, generer automatisk fakturaer og prale af et professionelt udseende servicekatalog, hvor dine kunder nemt kan foretage et køb. Det er en enkel og elegant løsning, der i stedet for et dashboard foreslår en chat som et center for operationer, hvor hver ny kundes anmodning opretter en samtaletråd. Det er her, du sender tilbud, fakturaer, betalinger og beskeder. Glem helt at skifte mellem faner eller apps og gør alt på ét sted. Zendo kan laves til din egen med en række hvid-label muligheder, fra brugerdefineret domæne til mærkede farver og endda din egen, personlige chatbot! Saml dit team og få din virksomhed til at blomstre i denne brugervenlige, intuitive software.

Websted: getzendo.io

