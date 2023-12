Automatiseret bogføring for iværksættere AccountingBox er en online regnskabstjeneste, der fuldt ud automatiserer bogføringsprocessen for SMV'er ved at udnytte specialbygget regnskabssoftware, maskinlæring og et team af professionelle bogholdere. Som iværksætter skal du kun scanne dine kvitteringer via mobilappen eller sende dine fakturaer via e-mail, hvorefter bogføring og skatteansøgninger vil blive håndteret for dig.

Websted: administratiebox.nl

