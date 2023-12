WorkFlowy er en simpel webbaseret outliner skabt af Mike Turitzin og Jesse Patel på en Y Combinator-startlejr. Idéen til Workflowy opstod fra Patels tidligere arbejdserfaring med projektledelse og hans frustration over manglen på brugbare værktøjer. Appens centrale funktion er en tekstbaseret indlejret liste. I The Guardian bemærkede romanforfatteren Emma Donoghue, at dette aspekt af softwaren gør det muligt for hende at fange og organisere "vildfarne idéer". Appen opererer på en freemium-forretningsmodel, og dens ligefremme listelignende grænseflade er blevet beskrevet som "uoverskuelig ." af PC World i 2013 og "minimalistisk elegant" af The Atlantic i 2016. Siden lanceringen har Workflowy udviklet, hvad Geek Wire beskriver som "en kult-lignende følger."

Websted: workflowy.com

