Vudu er en amerikansk digital videobutik og streamingtjeneste ejet af Fandango Media, et datterselskab af NBCUniversal. Virksomheden tilbyder leje af transaktionsvideo on demand og digitale køb af film, samt integration med digitale skabstjenester til streaming af digitale kopier af film købt som hjemmevideo i detailhandlen. Tjenesten fokuserede oprindeligt på en digital medieafspiller kendt som Vudu Box. I 2010 begyndte virksomheden at opgive sin hardwareforretning og fokusere på at integrere sin service og tilhørende app-platform i tredjepartsenheder såsom fjernsyn og Blu-ray Disc-afspillere. Virksomheden har siden tilbudt sine tjenester online, via mobilapps og på enheder som digitale medieafspillere og smart-tv. I 2010 blev Vudu solgt til Walmart. I 2020 købte Fandango Media Vudu for et ikke oplyst beløb.

Websted: vudu.com

