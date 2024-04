VanillaSoft, branchens mest succesfulde salgsengagementplatform, hjælper salgsudviklingsteams med at engagere over 15.000.000 kontakter hver måned. Brugt standalone, eller i kombination med eksisterende traditionelle CRM-systemer, giver VanillaSoft salgsrepræsentanter mulighed for at reagere på nye kundeemner inden for få sekunder, interagere med kundeemner mere konsekvent på tværs af flere kanaler og generere mere kvalificerede salgsmuligheder. På verdensplan anvender tusindvis af brugere VanillaSofts købaserede salgsmotor og intelligente routing til at implementere salgskadenceautomatisering, hvilket resulterer i betydelige gevinster i hastighed-til-lead, persistens, produktivitet og omsætning pr. rep. VanillaSoft er en privatejet virksomhed baseret i Plano, Texas, USA. Besøg www.vanillasoft.com for at lære mere. En superkraft ved VanillaSoft-løsningen er, at den er velrenommeret effektiv i fundraising-kampagner. VanillaSofts fuldt tilpasselige, brugeradministrerede phonathon-software giver phonathon-managere maksimal kontrol over deres phonathon-kampagner. Intelligent workflow-automatisering garanterer en konsekvent anvendelse af institutionel bedste praksis, samtidig med at effektiviteten og effektiviteten af ​​din fonathon-outreach optimeres. Dynamiske opkaldsscripts, datasegmentering og stewardship-automatisering sikrer den mest effektive outreach-strategi, mens de også forbedrer kvaliteten af ​​oplevelsen for både alumner, donorer og fundraisers. Lær mere: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

