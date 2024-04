Upflow leverer avanceret software og betalingsteknologi til B2B-virksomheder for at bringe deres kontantindsamlingsprocesser til det næste niveau og forbedre deres pengestrømme. Upflow-software administrerer dine tilgodehavender for dig med automatiserede, men personlige arbejdsgange og integreres med et enkelt klik (bogstaveligt talt) med din eksisterende regnskabssoftware. Få betalt hurtigere og nemmere! Reducer dine forsinkede betalinger med 50 %. Upflows funktioner inkluderer: * Realtidsmålinger på din A/R-samling * Automatiserede og personlige arbejdsgange * Betalingsportaler tilpasset den enkelte kunde Upflow integreres direkte med forskellige regnskabsløsninger som Quickbooks, Netsuite eller Xero og kan også udvikle specifikke API'er. Upflows partnerskaber med Stripe og Go Cardless strømliner betalinger for dine kunder. Upflow har hundredvis af brugere over hele verden, inklusive Front, Lattice og Productboard og er bakket op af nøgleinvestorer (YCombinator, eFounders) og førende fintech-business angels.

