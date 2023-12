Unsplash er et websted dedikeret til at dele arkivfotografier under Unsplash-licensen. Hjemmesiden gør krav på over 207.000 bidragende fotografer og genererer mere end 17 milliarder fotovisninger om måneden på deres voksende bibliotek med over 2 millioner billeder. Unsplash er blevet citeret som en af ​​verdens førende fotograferingswebsteder af Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium og The Next Web.Unsplash giver fotografer mulighed for at uploade billeder til deres hjemmeside, som derefter kurateres af et team af fotoredaktører. De tilladelige ophavsretlige vilkår på deres billeder har ført til, at Unsplash er blevet en af ​​de største fotoleverandører på internettet, hvor medlemmernes billeder ofte vises i artikler. Ikke desto mindre tiltrak deres beslutning om at stoppe med at bruge en "nul"-licens for creative commons i 2017 kritik, da det tog omkring 200.000 billeder ud af commons. Unsplash-licensen er inkompatibel med creative commons-licenser, hvilket forhindrer brug på websteder som Wikipedia. I februar 2018 ændrede Unsplash deres licensvilkår for at begrænse salget af billeder uden først at opdatere, ændre eller på anden måde inkorporere nye kreative elementer i billederne, hvilket forbyder salg af uændrede kopier, herunder salg af billederne som print eller trykt på fysiske varer. 2019 blev Unsplash for Brands lanceret, hvor annoncører kan dele brandede billeder på Unsplash.

Websted: unsplash.com

