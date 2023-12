Pixabay.com er et websted til deling af digital fotografering, illustrationer, vektorgrafik, filmoptagelser og musik under Pixybay-licensen. Fra november 2017 tilbyder Pixabay over 1.188.454 gratis fotos, illustrationer og vektorer og videoer. Den 9. januar 2019 ændrede Pixabay sin gamle webstedsdækkende licens for alle uploads fra Creative Commons CC0 til Pixabay-licensen, som ikke opfylder kravene til gratis indholdslicens. til Wikimedia Commons og lignende platforme. I november 2018 købte Canva Pixabay sammen med Pexels.

Websted: pixabay.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pixabay. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.