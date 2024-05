Tyler Technologies (NYSE: TYL) leverer integrerede software- og teknologitjenester til den offentlige sektor. Tylers end-to-end-løsninger giver lokale, statslige og føderale regeringsenheder mulighed for at fungere effektivt og gennemsigtigt med beboere og hinanden. Ved at forbinde data og processer på tværs af forskellige systemer transformerer Tylers løsninger, hvordan kunder får handlingsorienteret indsigt i muligheder og løsninger for deres lokalsamfund. Tyler har mere end 40.000 succesfulde installationer fordelt på næsten 13.000 lokationer med kunder i alle 50 stater, Canada, Caribien, Australien og andre internationale lokationer. Tyler er blevet anerkendt adskillige gange for vækst og innovation, herunder Government Technologys GovTech 100-liste. Flere oplysninger om Tyler Technologies, en S&P 500-virksomhed med hovedkontor i Plano, Texas, kan findes på tylertech.com.

Websted: tylertech.com

