TaxCredible er en kraftfuld SaaS-platform, der gør det muligt for CPA'er hurtigt at identificere og levere statslige og føderale erhvervsskatteincitamenter til deres kunder. Efter 20 års samarbejde med CPA'er erkendte vi et behov for at forenkle og strømline skattefradragsprocessen. TaxCredible skaber effektivitet i en arbejdsintensiv proces og forbedrer din evne til at betjene kunder, mens du genererer yderligere indtægter.

