Clarus R+D-appen automatiserer processen med at kræve skattefradrag for forskning og udvikling. Virksomheder af alle størrelser og typer kan kvalificere sig til F&U-skattefradraget. Alligevel kræves langt de fleste kreditter af meget store produktionsvirksomheder. Hvorfor? Fordi F&U-skatteundersøgelser traditionelt er komplicerede og dyre. Hos Clarus R+D er vores mission at gøre R&D-skattefradrag mere tilgængelige for SMB'er, herunder startups før indtægter. Samt udvide dens værdi til industrier som software, teknik, bioteknologi og medtech. Få penge tilbage til din virksomhed for at ansætte, innovere og vokse. Alt sammen for en brøkdel af omkostningerne ved en traditionel R&D skatteundersøgelse.

Websted: clarusrd.com

