TestFreaks samarbejder med globale mærker som HP, Electrolux, Brother og LG samt online og offline forhandlere på alle kontinenter. TestFreaks leverer aggregerede anmeldelser, vurderinger og videoindhold sammen med proaktive løsninger til at indsamle, moderere og administrere UGC, sælgervurderinger og Q&A. Med mere end 10 års erfaring inden for anmeldelsesområdet tilbyder TestFreaks en af ​​de mest konkurrencedygtige priser på markedet. Med stor tilstedeværelse i Norden, Mellemøsten, Australien og andre steder er TestFreaks et navn, som både detailhandlere og kunder kan stole på.

Websted: testfreaks.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med TestFreaks. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.