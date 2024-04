Personaliseringssoftware - Mest populære apps

For at komme i betragtning til kategorisering under Personalisering skal et produkt: -Spor brugerinteraktioner på tværs af forskellige kanaler, herunder mobil, web og e-mail. -Tilbyd funktionaliteter, der muliggør oprettelse af personlige beskeder og produktforslag. - Skræddersy tilpassede beskeder til besøgende baseret på deres tidligere adfærd og engagementshistorie. -Inkorporer en maskinlæringskomponent, der er i stand til at bruge brugeranbefalinger til at forbedre websiteanalyse.