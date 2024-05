Coveo er en Quebec City-baseret virksomhedssoftware-as-a-service (SaaS) virksomhed, der tilbyder en cloud-baseret platform til at gøre digitale oplevelser mere intelligente og leverer specifik software bygget på denne platform. Coveo Relevance Cloud™ bruger søge-, analyse- og maskinlæringsteknologier til at forene forskelligt indhold og data for at automatisere leveringen af ​​relevant, personlig information. Coveo leverer løsninger til e-handel, kundeservice og arbejdsstyrkefærdigheder. Virksomheden er anerkendt som en leder i Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, en leder i The Forrester Wave™: Cognitive Search og en stærk performer i The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Websted: coveo.com

