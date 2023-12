Wave er en virksomhed, der leverer finansielle tjenester og software til små virksomheder. Wave har hovedkvarter i Leslieville-kvarteret i Toronto, Canada. Virksomhedens første produkt var en gratis online regnskabssoftware designet til virksomheder med 1-9 ansatte, efterfulgt af fakturering, privatøkonomi og kvitteringsscanningssoftware (OCR). I 2012 begyndte Wave at forgrene sig til finansielle tjenester, oprindeligt med Payments by Wave (kreditkortbehandling) og Payroll by Wave, efterfulgt af Lending by Wave i februar 2017, som siden er blevet afbrudt.

Websted: waveapps.com

