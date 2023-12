Folloze er på en mission om at styrke B2B-marketingteams, der ønsker at reagere på en ny generation af B2B-købere ved at skabe branchens førende Buyer Experience Platform. Ledet af frontline marketingfolk udnytter indtægtsteams Folloze til hurtigt og nemt at levere engagerende, datadrevne oplevelser, der møder købere, hvor de er med den information, de har brug for, alt sammen tilpasset deres egen individuelle kunderejse. Grundlagt i 2013 af to marketingchefer, der observerede, hvordan B2B-køb og -salg ændrede sig ved første hånd, betjener Folloze stolt nogle af de største og mest succesrige B2B-brands i dag, herunder virksomheder som Cisco, FireEye, Google, Okta og Workday.

Websted: folloze.com

