Intern kommunikationssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Flock

flock.com

Flock er en kommunikations- og samarbejdsapp til moderne teams og virksomheder. Flock styrker teams ved at give dem en række indbyggede produktivitetsværktøjer såsom delte noter, påmindelser, gøremål, afstemninger. Brugere kan tale med eksterne teams over lyd- og videoopkald. Skærmdeling giver teams mulighed for at samarbejde og dele information bedre. Flock kommer også dybt integreret med Google Drev. Andre populære tredjepartsintegrationer inkluderer Google Kalender, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook og meget mere. Flocks App Store giver teams mulighed for at tilslutte apps til Flock og eliminerer behovet for at skifte mellem flere værktøjer for at få arbejdet gjort. Flocks funktioner som at boble op af nylige samtaler, nemme tastaturgenveje og forhåndsvisning af sidste besked lader teams nemt bruge chats i stedet for individuelt at klikke på chatfaner. Flocks magiske søgning viser automatisk vigtige private kanaler og kontakter uden behov for at skrive. Flock lader dig nemt skifte mellem teams, samtaler, apps og meget mere. Flock Apps blander sig problemfrit med kerneproduktet, hvilket giver mulighed for en mere integreret oplevelse.