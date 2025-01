Enterprise Search Software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Collato

Collato er et AI-drevet søgemaskineværktøj designet til at forbinde og organisere spredt information fra forskellige kilder, der bruges af produktteams. Med Collato kan brugerne finde svar på deres produktrelaterede spørgsmål uden besvær og i realtid. Værktøjet tilbyder et visuelt kort, hvor brugerne kan forbinde deres værktøjer såsom Confluence, Jira, Figma eller Google Drive for at eliminere informationssiloer og finde alt på ét sted. Collatos smarte algoritme gør det muligt at søge efter kontekstspecifikke links, filer og designs gennem et simpelt spørgsmålssøgningsinput. I stedet for at gennemse endeløse dokumenter, genererer værktøjet øjeblikkelige, mundrette og autogenererede opsummeringer af relevant information fra forskellige kilder, som brugerne kan skimme effektivt igennem. Collato er designet med en problemfri opsætning og skaleringsproces. Brugere kan forbinde et individuelt dokument eller et helt værktøj og invitere teammedlemmer til at deltage via et simpelt link. Collato tilbyder også en sikker platform, der gemmer data på certificerede dataservere, der hostes i Tyskland og er GDPR-kompatibel. Værktøjet er gratis at bruge, og det giver interessenter adgang til visuelt og skræddersyet indhold, der er nødvendigt for deres projekter.