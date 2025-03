Semplates

semplates.io

Semplates er en innovativ e-mail-skabelontjeneste, der giver dig og din virksomhed mulighed for at få mest muligt ud af at bruge Amazon SES - uden at kode eller bruge terminalen. Vores brugervenlige platform med sin træk-og-slip-editor giver dig mulighed for at oprette og administrere skabeloner til automatiserede e-mails sendt via AWS SES. Dette gør det til en leg at designe smukke, lydhøre og personlige skabeloner til transaktionelle e-mails, der passer til dit brand. Et problemfrit samarbejde er nøglen. Det er derfor, Semplates giver dig mulighed for at invitere teammedlemmer fra produkt, design og udvikling til at arbejde på skabeloner sammen og strømline din arbejdsgang. For bekvemt at administrere e-mail-automatisering for forskellige klienter, miljøer eller projekter, kan en Semplates-konto forbindes med flere AWS-konti eller regioner. For større fleksibilitet og effektivitet kan du endda flytte skabeloner mellem forskellige AWS-konti. Mens Semplates kun giver grænsefladen til en praktisk simpel e-mail-automatisering, hostes selve dataene udelukkende på AWS og tilgås ikke af Semplates. Dette efterlader kontrol over serverplaceringer og kundedata i dine hænder til enhver tid. Derfor er Semplates ikke kun et praktisk og effektivitetsfremmende værktøj til e-mailautomatisering, men også et sikkert valg for virksomheder, der beskæftiger sig med følsomme kundedata.