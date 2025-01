E-mail marketing software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus er et e-mail-marketingværktøj, der tilbyder et rigt sæt e-mail-marketing-skabeloner, der giver brugerne mulighed for at oprette kampagner, der er lydhøre over for enhver enhed, i løbet af få minutter. Brugere har mulighed for at bygge dryp-e-mail-sekvenser, importere kontakter, integrere med formularer og generere tilpassede rapporter. Med segmentering kan brugere oprette meget målrettede e-mail-kampagner baseret på de kundedata, der betyder mest for deres virksomhed. EmailOctopus’ automatiseringsværktøjer gør det muligt for brugere at skabe tidsbaseret onboarding og dryp-e-mail-sekvenser. Ved at dele det mest læste indhold med nye abonnenter kan organisationer holde deres publikum engageret i deres blog eller oprette en velkomstserie for at introducere nye kunder med en fristende rabat for at øge omsætningen til e-handelsbutikker. Løsningen inkluderer et ekspansivt sæt e-mail-marketing-skabeloner, som giver brugerne mulighed for at oprette responsive kampagner, såsom smukt designede nyhedsbreve eller simple personlige e-mails med almindelig tekst. EmailOctopus giver brugerne dybdegående data i realtid om kampagnens ydeevne, hvor hvert klik og åbning spores sammen med afvisninger og afmeldinger. Landingssider, inline- og pop-up-formularer og Wordpress-plugin'et hjælper organisationer med at udvide deres kontaktbase til at indsamle e-mailadresser uden kode eller komplekse integrationer. Værktøjer til afvisningshåndtering hjælper brands med at bevare deres afsenderomdømme ved automatisk at fjerne afmeldinger, afvisninger og klager fra lister. EmailOctopus’ udvikler-API giver mulighed for dyb integration i eksisterende virksomhedswebsteder og muligheden for at vedligeholde aktuelle abonnentlister. EmailOctopus kan oprette forbindelse til over 2.000 platforme og tjenester via Zapier, herunder MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor og mere.