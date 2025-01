E-handel software - Mest populære apps - Portugal

EmbedSocial

EmbedSocial er en komplet brugergenereret indholdsplatform til at vokse og engagere sig med kunder, ubesværet ved at indsamle og vise indhold fra glade kunder. EmbedSocial er udviklet til at gøre det muligt for bureauer, virksomheder, influencers, indholdsskabere og marketingfolk at forbedre deres indholdsmarkedsføringsstrategi ved at generere alt deres sociale indhold, gemme, moderere, analysere og udgive brugergenererede indholdswidgets i realtid på ethvert websted. Det er en avanceret, brugervenlig platform til at indsamle, kuratere, administrere og vise brugergenereret indhold (UGC) på hjemmesider i form af kundeanmeldelser, testimonials-annoncer, hashtag-kampagner, socialt indhold osv. For at give dig en hånd med at skabe en uforglemmelig brugergenereret indholdsstrategi sørgede EmbedSocial for at integrere med de mest populære millennials-platforme som Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp og YouTube, og det tilføjer løbende integrationer med andre sociale netværk. Vigtigste fordele: * Opbygger brand awareness * Sparer tid og energi * Hæv dine marketingkampagner på en frisk og fængende måde * Promoverer dine nye produkter på en innovativ måde * Forbedrer konverteringsraten på dine produktsider * Hjælper dig med at nå dine annonceringsmål * Øger din SEO indsats * Forbedrer din e-handelsbutik og tilskynder til købsbeslutninger * Få mere trafik til dine sociale mediekonti * Udvider sociale medier-metrics * Viser anmeldelser fra rigtige mennesker, der bruger dine produkter, og deler brugeroplevelse * Hjælper dig med at etablere troværdighed som en tankeleder inden for online-fællesskabet * Strømliner kundepleje og brand-budskaber * Får dit publikum til at føle sig set og værdsat, når du deler indhold skabt af dem * Mere overkommelig end traditionel markedsføring EmbedSocial inkluderer et sæt med 5 værktøjer: * EmbedAlbum: Booster brugergenereret indholdsmarkedsføring ved at generere UGC-indhold såsom fotos på sociale medier og vise dem på din hjemmeside i form af en engagerende widget. Tilføj købsknapper for at oprette et album, der kan købes. * EmbedReviews: Opmuntrer mund til mund og social bevis ved at indsamle produktanmeldelser fra Google og Yelp og indlejrer dine online kundeanmeldelser på ethvert websted. * EmbedFeed: Forbedrer dine UGC-kampagner ved at vise en hel brandvæg på sociale medier på ethvert websted. * EmbedForms: Faciliterer dit digitale marketingteams indsats ved at give dig mulighed for at oprette og sende tilfredshedsundersøgelser til kunder. * EmbedStories: Samler dine Instagram-historier i form af en engagerende widget, der automatisk synkroniseres, hver gang du føjer et billede til din aktive historie. EmbedSocial er godkendt af de store sociale medieplatforme til at bruge UGC og generere og vise følgende type indhold: anmeldelser, fotos, feeds, historier, feedbackformularer. Dette inkluderer integrationer med Instagram, Facebook-sider, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp og YouTube og flere sociale kanaler, der er på vej.