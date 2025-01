E-handel software - Mest populære apps - Polen

Webgility

webgility.com

Webgility er fleksibel, kraftfuld e-handelsautomatiseringssoftware, der forbinder alle dine e-handelsbutikker og markedspladser, salgsstedssystem, forsendelsesplatform og mere til QuickBooks Online, QuickBooks Desktop og NetSuite - ingen IT nødvendig. Automatisering synkroniserer e-handelsdata (forsendelse, køb, lager, priser og mere) på tværs af dine salgskanaler og downloader regnskabsdata (skatte-, kunde- og ordreoplysninger) til dine QuickBooks automatisk og sikkert. Denne proces eliminerer praktisk talt tidskrævende manuel dataindtastning for at reducere dyre fejl. Bekymre dig aldrig om bogføringsnøjagtighed, adopter nye salgskanaler og strategier, find nye kunder, og sælg mere med tillid, vel vidende at du automatisk kan sortere skatteindtægter på tværs af jurisdiktioner og ikke behøver at bruge mere tid på ordrestyring. Plus, Webgility samler alle dine butiks-, ordre-, COGS- og ydeevnedata på ét sted. Letlæselige analysedashboards giver dig dybere indsigt i rentabilitet, salg, afregninger og produktydelse. Over tid kan du analysere sæsonbestemte tendenser og forudsige salg og lagerbeholdning. Gennemgå salgsresultater, salgstendenser og bedst og mindst sælgende produkter efter kanal og mere. Webgility blev lanceret i 2007. I dag er det integrationen nr. 1 for QuickBooks-brugere, der betjener over 5.000 virksomheder og behandler over 100 millioner transaktioner årligt. Alle planer inkluderer gratis femstjernet support og onboarding. >>Spar tid og penge<< Automatisering reducerer overhead- og arbejdsomkostninger, så du kan tilpasse dig hurtigere og fokusere på din vækst. >>Forbind dine e-handelssystemer<< Webgility integrerer med over 50 e-handelsplatforme, inklusive Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy og Wix. >>Analyser og forudsig ydeevne Dyk dybere ned i rentabilitet, afregninger og salgsresultater for at få et komplet overblik over din virksomhed. >>Eliminér manuel dataindtastning<< Webgility registrerer automatisk din onlineindkomst, transaktioner, moms og gebyrer i din regnskabsplatform. >>Hold dine bøger aktuelle<< Transaktioner og udbetalinger registreres i realtid, så dine bøger aldrig kommer bagud. >>Luk dine bøger hurtigt<< Konti matcher pænt bankindskud, så du eller din revisor kan lukke bøgerne hurtigt hver måned. >>Organiser skatteindtægter automatisk<< Webgility indsamler og registrerer moms fra alle salg og organiserer den efter jurisdiktion i din regnskabsplatform for nem indberetning. >>Sælg aldrig for meget lager<< Administrer priser og lager på tværs af dine salgskanaler og dit regnskabssoftware automatisk. >>Forbedre driftseffektiviteten<< Automatiser køb, opfyldelse, returneringer, refusioner og andre arbejdsgange for at forbedre driftseffektiviteten. >>Administrer din e-handelsvirksomhed fra ét sted<< Forbedre organisationen og skift aldrig mellem salgs-, betalings- og forsendelsesplatforme igen. >>Forbliv compliant<< Alle regnskabsposter er kompatible og mærkede, så du nemt kan revidere og rulle ændringer tilbage. >>Samarbejde nemt<< Del nemt din konto med din bogholder, revisor eller outsourcede revisionsfirma. >>Spor udgifter præcist<< Få et nærmere kig på markedsplads-, betalings- og forsendelsesgebyrer, og find flere måder at spare på. >>Tilpas for at opfylde dine behov<< Tilpas dine Webgility-indstillinger efter salgskanal med kortlægningskontrol på feltniveau.