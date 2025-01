E-handel software - Mest populære apps - Pakistan

SellerApp

SellerApp er en AI-drevet e-Commerce Intelligence-platform, der hjælper sælgere og detailhandlere med at maksimere deres potentiale på den største globale markedsplads - Amazon. SellerApp blev grundlagt i 2017 og bruger næste generations optimering og ML-modeller til at hjælpe virksomheder med at drive rentabilitet i en simpel SaaS-grænseflade. Vi kombinerer dataintelligens, automatisering og et ekspertteam for at hjælpe din virksomhed med at vokse. Vi er forpligtet til at udnytte vores kraftfulde algoritmer, marketingværktøjer, ressourcer og ekspertise til at levere de bedste marketingløsninger i klassen til sælgere overalt. Denne robuste platform har hjulpet virksomheder med at nå et månedligt mål om en stigning på 75 % i omsætningen med en trinvis stigning i det samlede investeringsafkast. Virksomheden sikrer leverancer på tværs af USA, Europa, Sydøstasien, Mellemøsten, ANZ og det indiske subkontinent. Fordele ved SellerApp: SellerApp giver Amazon-sælgere mulighed for at realisere deres fulde potentiale på Amazon-markedet. Med SellerApp-dashboardet kan du tjekke din kontos tilstand i ét hurtigt øjebliksbillede, der giver dig information om dine kunder, deres adfærd og tendenser samt mønstre og tendenser. Du kan tage et dybere dyk ned i alt, hvad der sker med din Amazon-forretning ved hjælp af alle de andre individuelle værktøjer, vi tilbyder. De vil hjælpe dig med at bestemme dit salgs- og omsætningspotentiale og udforske og udnytte alle de skaleringsmuligheder, der kommer din vej. Du kan også udføre dybdegående konkurrentundersøgelser og måle din præstation på Amazons markedsplads i forhold til deres. Udnyt SellerApps sporingsværktøjer til at se, hvad dine konkurrenter har gang i, de søgeord, de bruger (omvendt ASIN), rentabiliteten af ​​deres kampagner og meget mere. Du kan ikke kun optimere dine egne backend-søgeord, men også afdække de backend-søgeord, konkurrenterne bruger, såvel som dem, de burde bruge, men ikke gør. Dette kan hjælpe dig med at udfylde et hul, mens og forbedre relevansen af ​​dine søgeord. SellerApp-funktioner: Produktundersøgelse Produktsporing Produktidéer Produktintelligens Annonceoptimering PPC-analyzer Amazon-annonceringsautomatiseringer Konkurrentanalyse og intelligenslisteoptimering Virksomhedsadvarsler - BSR, pris, købsboks, lagerniveauer, Hijackeretc Business Reports Sales Dashboard Chrome Plugin 24*7 Kundesupport søgeord Tracker Søgeordsforskning Produkt søgeordsoptimering Omvendt ASIN Amazon MWS Connect Portfolio Analytics Porteføljekonsultation Sidevisning/sessionsmatrix Amazon PPC-regler Produktmulighedsscore Hvilke problemer kan SellerApp løse? Reducer besværet med at finde vindende produkter til din næste Amazon-produktlancering. Grav dybt ned i Amazon-data, og find de bedste Amazon-produkter, der er valgt med de bedst forhåndsfiltrerede metrics. Opdag nemt produkter, der opfylder kriterierne i din Amazon produktresearch-tjekliste med blot et par klik. Brug vores proprietære Opportunity Score, der er tildelt hvert enkelt produkt til at finde det bedste i form af seks afgørende produktmålinger - efterspørgsel, konkurrence, avancer, indtjeningspotentiale, overheadomkostninger og PIS-indeks (produktinnovationsomfang). Automatiser og optimer annoncer med de mest avancerede PPC-værktøjer Udnyt regelbaseret algoritmisk budgivning og optimer dine annoncekampagner baseret på dine forretningsmål. Brug negativ søgeordsoptimering, Reverse ASIN og backend-optimering for at nå ud til din bedste målgruppe. Du kan nu opnå dit ønskede ROI med SellerApps maskinlæringsmotor, der giver dig mulighed for at indstille en maksimal acceptabel ACoS baseret på dit kampagnemål. Dette sikrer, at du ikke overforbruger og udtømmer dit annoncebudget. Få dig selv til at rangere på side 1 i Amazon SERP'er Opret lokkende produktfortegnelser ved hjælp af praktisk indsigt og detaljerede anbefalinger. Forbedre hver metrik, der er afgørende for A9-algoritmestandarderne, overvåg dit søgeordsstyrke uden for siden, og mål dets SEO-effektivitet med vores kvalitetskontrol for annoncer. Sammenlign dine produktlister med konkurrenterne for at identificere deres strategier, og opsæt LQI-alarmer for at blive underrettet, når der er en ændring i et produkts fortegnelseskvalitet, så du altid er på rette spor og ikke går glip af noget vigtigt. Find de bedste søgeord til din Amazon-virksomhed med avanceret søgeordsforskning Udnyt vores brugervenlige dashboard til at finde søgeord med høj volumen og lav konkurrence for at øge dit produktsalg. Optimer din produktliste til Amazons søgemaskine og bliv indekseret for de rigtige søgeord. Med en database på over 200 millioner søgeord kan du finde indsigt i korte og lange søgeord, der har gode CPC-omkostninger, estimerede ordrer og god relevans, og brug dem i PPC samt lister til at øge din fortjeneste på Amazon.