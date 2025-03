E-handel personaliseringssoftware - Mest populære apps - USA

AX Semantics

AX Semantics tilbyder en skalerbar e-handels-tekstautomatiseringssoftware, der tackler de udfordringer, som indholdsteams af e-handelsvirksomheder står over for i dag. Fordi softwaren er baseret på data-til-tekst, hjælper teknologien e-handelsvirksomheder med at skabe ensartede og nøjagtige produktbeskrivelser i skala og på op til 110 sprog i en verden af ​​maskinlæringsværktøjer (ML). Hvordan dette kom: AX Semantics hyrede engang forfattere til at lave en side med indhold for 150 euro. Crowdsourcing drev omkostningerne ned, mens behovet for indhold steg i vejret. Virksomheder indså også, at de var nødt til at konkurrere i den globale økonomi, ikke kun regionalt. Næsten et årti inde i vores rejse blev det klart, at vi havde brug for en måde at gøre indholdsgenerering hurtigere, bedre og mere omkostningseffektivt. Som et resultat byggede vi et produkt, der ubesværet håndterer enorme mængder af indholdsgenerering. Vores software genererer indhold, der næsten ikke kan skelnes fra en menneskelig forfatter. Vi opfatter os selv som en forfattervirksomhed, drevet af data og videnskab. Vores abonnementsbaserede tjeneste (startende ved €899 pr. måned) giver brugerne adgang til NLG-teknologi, der giver dem mulighed for at automatisere indholdsoprettelse. Vores software er ikke en "sort boks", der automatisk opretter indhold. I stedet tillader det, at indhold kan genereres på op til 110 sprog. Med AX Semantics kan virksomheder opsætte indholdsarbejdsgange for både indholdsteams og oversættere og udnytte fordelene ved maskinlæring (ML). Softwaren bliver brugt meget effektivt i e-handel på tværs af alle markeder til at generere produktbeskrivelser, udskrive kataloger, prisskilte og mere. Men efterhånden som markedet og behovet for indhold og AI-baserede arbejdsgange fortsætter med at udvikle sig, er de praktiske applikationer til softwaren uendelige.