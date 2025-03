Software til generering af efterspørgsel - Mest populære apps - USA

Clay

Clay er et kunstig intelligens-værktøj, der giver brugerne mulighed for at skalere deres kreative udgående ideer ved at kombinere kraften fra mere end 50 dataudbydere, real-time scraping og AI. Med Clay kan brugere sende personlige kampagner, der er skræddersyet til individuelle modtagere, hvilket øger chancerne for at booke flere møder.Clay tilbyder en række funktioner og funktionaliteter til at understøtte effektive udgående kampagner. Brugere kan få adgang til et stort netværk af dataudbydere for at indsamle relevante oplysninger om kundeemner, såsom jobopslag, tekniske stakdetaljer og seneste nyheder. Clay giver også brugere mulighed for at identificere specifikke karakteristika ved virksomheder, såsom remote-first-politikker eller SOC II-overholdelse, og søge efter nøgleord på deres websteder. Værktøjet giver adgang til en omfattende database med kontakter, der gør det muligt for brugere at finde e-mails og telefonnumre fra forskellige kilder, herunder LinkedIn-profiler, Twitter-profiler og lokale virksomhedsfortegnelser. Clay integreres med populære CRM-platforme, hvilket giver brugerne mulighed for at overlade deres CRM-kapaciteter med automatiseret prospektering. Brugere kan også udnytte AI-kapaciteterne i Clay til at generere personlige e-mails, skrive beskeder og automatisere virksomhedsforskning. Værktøjet tilbyder funktioner til at berige kundeemner, finde jobændringer og score kundeemner baseret på søgeord og andre kriterier.Clay er blevet betroet af over 50.000 førende teams og tilbyder en 14-dages pro-prøveperiode, hvor brugerne kan opleve dets egenskaber på egen hånd. Med sin alsidighed og række af funktionaliteter giver Clay brugerne mulighed for at optimere deres udgående kampagner og strømline deres leadgenereringsprocesser.