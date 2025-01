Software til generering af efterspørgsel - Mest populære apps - Rusland

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch er en sofistikeret henvisnings- og loyalitetsmarketingsoftware, der engagerer dine kunder, uanset hvor de camperer – enten i eller ud af din mobil- eller webapp. Nogle af verdens mest innovative og kendte brands bruger SaaSquatch til at belønne deres fortalere, opbygge loyale fællesskaber og accelerere omsætningsvækst. Med fleksibiliteten til at håndtere selv de mest avancerede loyalitets- og henvisningsprogrammer, lader SaaSquatch dig belønne dine fortalere for enhver adfærd, du vælger, og giver dem derefter mulighed for at hjælpe med at udvide din kundebase gennem henvisninger. Vores belønningsmotor lader dig sætte unikke betingelser for at tjene, skabe belønningsniveauer og tilbyde en række forskellige belønninger for at skabe det perfekte tilpassede program. Derudover giver native integrationer, sikkerhed i virksomhedsgrad, registrering af svindel og flersproget support kraften og skalerbarheden til at udvide med dig. Brug de kundedata, du allerede har, til at køre kampagner, der giver en personlig brugeroplevelse, øger kundeloyaliteten og forbedrer fastholdelsesraterne. Øg overtagelsen af ​​nye produktfunktioner og engager brugere på alle stadier af kundens livscyklus for aldrig at gå glip af en chance for at vokse.