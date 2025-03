Lexer

lexer.io

Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) fungerer som din alt-i-én-hub for indsigtsdrevet marketing, salg og kundeservice. Med en beriget enkeltkundevisning, vedligeholdt i realtid og tilgængelig på tværs af alle platforme, kan du virkelig forstå og engagere kunderne til at skabe profitabel vækst. Lexers onboarding, implementering og strategiske konsulenttjenester vil hjælpe med at udfylde ethvert huller i dit teams ressourcer for at sikre en problemfri, vellykket CDXP-adoption. KUNDEDATAPLATFORM > Med en af ​​de enkleste integrationer i branchen vil Lexers CDP ubesværet kombinere, rense, standardisere og berige dine data til en handlingsvenlig enkelt visning af kunden. Vores værktøjer og team hjælper med at booste din kunde-IQ med AI-drevet forudsigende analyse, tredjeparts databerigelse og målrettede kundeundersøgelser. MARKEDSFØRING > Lexers marketingløsning gør dig i stand til hurtigt at identificere de rigtige kunder, budskaber, kreativitet og kanaler til dine marketingkampagner. Designet til forretningsbrugere – ikke dataforskere – vores brugervenlige værktøjer giver dig mulighed for at orkestrere meget målrettede kampagner på tværs af alle kanaler, hvilket reducerer spild og forbedrer engagementet. Med effektive værktøjer til at spore forandringer og kvantificere effekt, kan du nemt demonstrere værdien af ​​dine marketingaktiviteter. DETAIL > Lexers detailløsning guider salgsmedarbejdere gennem interaktioner med hver kunde for at forbedre relevansen og virkningen af ​​butiksoplevelsen. Komplet kundeprofil giver dig mulighed for at opbygge autentiske relationer i stor skala. Med adgang til detaljerede købshistorier og præferenceoplysninger kan du skræddersy kundeoplevelsen, fange data, der traditionelt er gået tabt, give informerede produktanbefalinger og konfigurere de næstbedste handlinger for konsekvent engagement af høj kvalitet. SERVICE > Lexers serviceløsning samler alle kundedata, indbakker, arbejdsgange og feedbackformularer for at muliggøre informerede, fuldt kontekstualiserede serviceinteraktioner. Med adgang til rig indsigt om personen bag hver serviceanmodning kan dit team indgå i hver samtale med den fulde kontekst, de har brug for for at levere ensartet service af høj kvalitet. Forudkonfigurerede næstbedste handlinger til almindelige anmodninger giver dig mulighed for at vejlede agenters svar og opnå personalisering i stor skala. Vi er en privat, australsk-stiftet virksomhed med et team på 100+, der arbejder med over 150 mærker i Australien, Asien og USA.