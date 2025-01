Fejlsporingssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Launchable

launchableinc.com

Launchables intelligente testfejlsdiagnostik løser konventionelle fejltriage-forhindringer ved at lokalisere og koncentrere sig om de mest kritiske problemer. Tænk på Launchable som din AI-co-pilot til at strømline processen med at identificere, kategorisere og håndtere testfejl, hvilket i sidste ende fremskynder din fejltriage-workflow. Intelligent Test Failure Diagnostics giver et omfattende perspektiv på testsessioner, uanset om du ønsker at klynge relaterede fejl, opdage tilbagevendende problemer eller overvåge testmønstre. Tag smerten ud af fejltriage med Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Start frygtløst. 80 % af softwaretests er meningsløse. Launchable er Dev Intelligence Platform-laget, der viser dig de 20 %, der betyder mest. Launchable fremskynder udviklingsfeedbacksløjfen ved at løse forsendelsesudfordringer med datadrevet testindsigt og -handlinger. Gennem maskinlæring optimerer Launchable CI-pipelines ved at identificere og køre test med den højeste sandsynlighed for fejl og spore testsuiteindsigt for at reducere ventetider for udviklere. Førende Fortune 100-mærker stoler på Launchable for at levere flere funktioner hurtigere ved at teste, hvad der betyder noget. Launchables Predictive Test Selection bruger maskinlæring til at vælge de rigtige tests til at køre for en specifik kodeændring. Dette låser op for muligheden for at køre et meget mindre sæt af tests på forskellige punkter i din softwareudviklings livscyklus, hvilket accelererer leveringen. Med Predictive Test Selection fortæller Launchable faktisk din testløber præcis, hvilke tests der skal køres baseret på de ændringer, der testes. Launchable analyserer også dine testdata samlet for at vise Test Insights. Du kan bruge disse oplysninger til at forbedre sundheden for din testpakke og få den maksimale værdi ud af dine testkørsler.