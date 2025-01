AI Sales Assistant Software - Mest populære apps - Qatar

AskToSell

asktosell.com

AskToSell er den eneste AI-salgsplatform, der løser hele salgscyklussen for små handler. AI-salgsagenter vil lære om dit produkt, kontakte dine kundeemner, kvalificere sig, udarbejde forslag, håndtere indsigelser, forhandle og lukke aftalerne. Automatisk. Du skal bare godkende forslagene. Ved at bruge AskToSell er du i stand til at implementere autonome AI-salgsagenter med overmenneskelignende salgspræstationer: 1. Vedholdende - glemmer aldrig at følge op til tiden 2. Ansvarlig - når altid aktivitetsmål. 3. Hurtigt – svarer på spørgsmål fra kundeemner på mindre end 5 minutter. 4. Skalerbar - brug for flere aktiviteter? Implementer flere agenter på få sekunder. 5. Frygtløs – vi ved, at folk er bange for afvisninger. Det er computere ikke. AI-sælgere er til x10-30 lavere omkostninger sammenlignet med menneskeligt arbejde. Verdens enkleste ROI-beslutning. Hvordan virker det? Definer det produkt, du vil sælge, upload kundeemner, tildel autonome agenter og se din omsætning vokse på autopilot. Hvem er det ideelt for? For virksomheder, der søger at optimere omkostninger til kundeerhvervelse og øge omsætningen hurtigere ved at automatisere salg til SMB'er, hvor det ikke giver økonomisk mening at ansætte en sælger, er AskToSell en AI-salgsplatform, der sætter dig i stand til at automatisere hele salgsprocessen for små handler (SMB'er, selvbetjeningskunder osv.) - at kontakte dine kundeemner, kvalificere, udarbejde forslag, håndtere indsigelser, forhandle og lukke aftaler - så dit team kunne fokusere på større konti, SMB'er får hurtigere og bedre svar, du rammer indtjeningsmålene, mens du sænker CAC .