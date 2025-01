Air AI

air.ai

100.000 salgs- og kundeservicemedarbejdere med et tryk på en knap. Introduktion af verdens første AI nogensinde, der kan have fuld på 10-40 minutter lange telefonopkald, der lyder som et RIGTIG menneske, med uendelig hukommelse, perfekt genkaldelse og selvstændigt kan udføre handlinger på tværs af ...