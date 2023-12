Synology Inc. (kinesisk: 群暉科技; pinyin: Qúnhuī Kējì) er en taiwansk virksomhed, der har specialiseret sig i Network-attached storage (NAS)-apparater. Synologys linje af NAS er kendt som DiskStation for desktop-modeller, FlashStation for all-flash-modeller og RackStation for rack-monterede modeller. Synologys produkter distribueres over hele verden og lokaliseres på flere sprog. Synologys hovedkvarter ligger i Taipei, Taiwan, med datterselskaber rundt om i verden. I 2018 beskrev produktanmeldelseswebstedet Wirecutter Synology som en mangeårig "leder inden for små virksomheder og hjemme-NAS-arenaen", omend stadig en nykommer inden for Wi-Fi-routere.

Websted: synology.com

