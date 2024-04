Vi vil gerne være anderledes. Vi startede streamGo for at gøre onlinebegivenheder bedre. Bedre for mærker og bedre for deltagere. I lang tid betød onlinebegivenheder, at oplægsholdere skulle bruge mere tid på at lære systemer end på at lære deres indhold. Deltagerne skulle downloade og installere programmer for at se begivenheden. Under begivenheden ville video- og lydstreams falde, buffere og helt forsvinde uden varsel. Helt ærligt var det noget rod, og vi kan gøre det bedre. Vores mål nu, er det samme som da vi startede; at hjælpe brands med at engagere deres onlinebegivenhedspublikum med vores fokus på fremragende kundeservice. streamGo hjælper brands inklusive Sony, Pfizer, Retail Week og Speedo med at fortælle deres vigtigste historier. Vi vil også gerne hjælpe dig.

Kategorier :

Websted: streamgo.events

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med streamGo. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.