Soffront tilbyder en prisvindende CRM- og marketingplatform og fuldt administrerede marketingtjenester. I over 25 år har Soffront hjulpet tusindvis af virksomheder med at etablere deres brand, generere flere leads og lukke flere salg. Soffront giver kunderne adgang til et ekspert marketingteam, der fungerer som deres eget udvidede team. Administrerede marketingtjenester, der tilbydes, omfatter webstedsdesign, SEO, digital annoncering og sociale marketingtjenester. Soffront-platformen er helt webbaseret, uden behov for at installere noget og inkluderer leadstyring, e-mail og social marketing, omdømmestyring, salgsprospektering og prognoser, kundeservice og mere. Platformen kan konfigureres med træk-og-slip værktøjer, i stedet for at programmere eller have behov for ekstern it-viden.

